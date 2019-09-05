Louis Dreyfus в Украине купит 1000 вагонов и создаст ж/д бизнес

Глобальный зернотрейдер Louis Dreyfus (LDC) купит для своего украинского бизнес 1 тысячу вагонов-зерновозов за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере до $35 млн. Как пишет ЦТС, об этом сегодня, 5 сентября, было объявлено в представительстве ЕБРР в Украине.

“Средства будут использованы на закупку до 1 тыс. железнодорожных вагонов-зерновозов, что значительно облегчит логистическую деятельность компании в сфере обработки зерна. LDC сможет диверсифицировать имеющиеся у нее средства перевозки зерна из сельскохозяйственных районов Украины в ее порты. Новые железнодорожные вагоны уменьшат объем зерна, перевозимый грузовым автотранспортом, и благодаря этому помогут сократить годовой объем выбросов CO2 на 8510 тонн”, – отметили в ЕБРР.

Завтра в Киеве состоится пресс-конференция, на которой будет объявлено о создании украинского ж/д бизнеса Louis Dreyfus.

Напомним, что с 2012 года LDC и ООО “Бруклин-Киев” совместно реализуют проект строительства нового зерноперегрузочного комплекса в Одесском морском порту годовой мощностью 4,5 млн тонн. Общая стоимость проекта составляет 100 млн долларов.

В сентябре 2018 года LDC и ООО “Бруклин-Киев” начали совместную эксплуатацию первой партии новых вагонов-зерновозов.

Совет директоров ЕБРР согласовал кредит в июле 2019 года. Ожидается, что производителем вагонов станет Крюковский ВСЗ.

Louis Dreyfus Company (штаб-квартира – Амстердам, Нидерланды) специализируется на торговле сельскохозяйственной продукцией, удобрениями. Контролирует около 10% мирового объема торговли сырьевыми товарами. Входит в четверку крупнейших агротрейдеров мира – так называемую ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Компания в 2018 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2017 годом на 12% – до 355 млн долларов.

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