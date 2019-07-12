Украинская “дочка” крупнейшего зернотрейдера получит кредит на покупку 1000 вагонов

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 10 июля 2019 года провел окончательное рассмотрение проекта финансирования закупки вагонов-зерновозов для украинского дочернего предприятия крупнейшей в мире зернотрейдерской компании Louis Dreyfus. Об этом говорится в сообщении ЕБРР, опубликованном на сайте банка.

Совет директоров одобрил выделение кредита в размере до $35 млн. для финансирования приобретения до 1000 вагонов-хопперов для перевозки зерна.

Общая стоимость проекта оценивается в $70 млн. По данным ReadMetal.com поставщиком вагоном может стать Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг).

Ранее о покупках вагонов-зерновозов сообщали трейдерские компании “Нибулон” и Kusto Group. В этих случаях производителем вагонов был ОМЗ “Карпаты” (Львовская обл.).

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