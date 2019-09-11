6 тезисов о работе завода ColorTec

В конце 2018 года в Венгрии около границы с Украиной был построен завод ColorTec по производству окрашенных стальных рулонов для рынка Украины мощностью около 60 тыс. тонн в год. Его инвесторами является пул инвесторов из Украины и Европы. В журнале “Металл-Курьер” вышло интервью генеральным директором компании Робертом Руэллем, из которого ReadMetal.com выбрал основные тезисы.

О рынках сбыта

Проект изначально ориентирован на рынок Украины как основной целевой. Естественно, рынками сбыта является также наш домашний рынок в Венгрии и близлежащие развивающиеся рынки Европы – Польше, Румыния. А также балканский рынок – это Македония, Греция.

Об основной продукции

Мы планируем работать в среднем сегменте – это толщина проката 0,45 мм с цинком 140 г/кв.м.

В небольшом объеме мы работаем с материалом 0,5 мм с цинком 225 г/кв.м.

Кроме того, есть направление, которое мы сейчас рассматриваем – это замещение объемов “Северстали”, которая была представлена материалом 0,65-0,7 мм с цинком 140 г/кв.м или 200 г/кв.м в зависимости от потребности рынка.

О поставщиках подката

Это материал в основном европейский и турецкий. Хорошо зарекомендовал себя наш сосед US Steel Kosice. Что касается наших турецких партнеров, то они располагают новыми линиями, построенными в последние 10 лет. Мы выбрали нескольких поставщиков, которые могут поставлять на стабильной основе высококачественный материал. В частности, Borcelik и Tosyali Toyo.

О клиентах

Первоначально мы протестировали нашу продукцию на предприятиях Венгрии и получили положительные отзывы.

По региональной разбивке – это прежде всего Западная Украина, как наиболее близкий к нам регион. Однако мы готовы работать со всей Украиной.

Об особенностях поставок из Венгрии в Украину

Единственная сложность в том, что мы предлагаем продукцию нерастаможенную, и на данный момент не создаем здесь склады.

О конкуренции с заводом Хэви Метал / Metipol

Параметры этого завода схожи с нашим, но нам пока неизвестно в каком сегменте они планируют работать. Тем не менее рынок Украины достаточно емкий, и я не вижу особой проблемы в том, что будет еще один производитель. Наоборот – это будет стимулировать развитие среднего ценового сегмента.

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