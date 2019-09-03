Metipol начал промышленное производство окрашенного проката

В Украине начал работу второй производитель окрашенного плоского проката. ООО “Хеви Метал” запустило завод в Николаевской области, который будет работать под брендом Metipol. Об этом говорится в сообщении компании.

“Компания Metipol официально начинает промышленное производство продукции после успешного завершения «горячего» прогона. На фото первые окрашенные рулоны, которые уже в пути к нашим дорогим клиентам”, – говорится в сообщении.

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Напомним, что до этого момента в Украине действовал только один производитель окрашенного рулонного проката – “Модуль Украина” (Каменец-Подольский). Еще одно предприятие “Металлы и Полимеры” (Алчевск) находится на территории Луганской области, которая временно не контролируется правительством Украины. Оборудование завода законсервировано.

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