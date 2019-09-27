У АрселорМиттал Кривой Рог существенно увеличились складские запасы

В 2019 году на АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) существенно увеличились складские запасы металлопродукции. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на Владимира Ткаченко, советника по вопросам взаимоотношений с органами власти «АрселорМиттал Кривой Рог».

По словам Ткаченко, мировая конъюнктура очень переменчива. “Если в первом полугодии 2018 года мы получили прибыль в размере 4,2 млрд грн, то за тот же период 2019-го – убыток в 79 млн грн.”. – говорит топ-менеджер АМКР.

По его словам на конец первого полугодия 2019 года остатки нереализованной металлопродукции на складах предприятия выросли до 419 тыс. тонн, что на 273 тыс. тонн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. “И прогнозы неутешительные: по третьему кварталу мы видим, что цены и спрос на металлопродукцию продолжают падать, а ожидания рецессии мировой экономики только усиливаются”, – цитируется Ткаченко.

Предприятие получало убытки по итогам 2009, 2012, 2013, 2014 годов, незначительную прибыль – в 2015–2016 гг. После двух лет благоприятных цен (2017–2018 гг.) АМКР снова переживает непростой финансовый год, говорится в сообщении АМКР.

Напомним, что в сентябре 2019 года АМКР открыл второй склад в Одессе.

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