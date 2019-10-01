Сколько проката продает Азовсталь на внутренний рынок Украины

Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, входит в Группу Метинвест) за 8 мес. 2019 года отгрузил на рынок Украины 23,5% товарной продукции. Об этом в facebook сообщил генеральный директор “Азовстали” Энвер Цкитишвили.
Всего в текущем году продукция предприятия была поставлена в 47 стран мира. “С начала 2019 года мы отгрузили 2,67 млн тонн продукции на внутренний и внешний рынки. Это чугун, слябы, листовой и сортовой прокат, шары, рельсы и рельсовые скрепления”, – написал Цкитишвили.
Руководитель предприятия уточнил, что азовстальский металл всегда востребован на предприятиях строительной, машино- и судостроительной отраслей.
В инфографике, опубликованной Цкитишвили, указано, что наибольшим потребителем продукции МК “Азовсталь” является Италия. Напомним, что в той стране находится два прокатных завода Группы Метинвест, которые перерабатывают слябы, произведенные в Украине. На втором месте – Украина.
Далее в порядке убывания:
Страны СНГ – 172 тыс. тонн;
Венгрия – 99,9 тыс. тонн;
Великобритания – 89,3 тыс. тонн;
Турция – 85,3 тыс. тонн;
Польша – 80,6 тыс. тонн;
Таиланд – 62,5 тыс. тонн;
Македония – 61,8 тыс. тонн;
США – 49,9 тыс. тонн.
Напомним, что в текущем году Укрзалиныця приобрела 33,2 тыс. тонн рельсов. Единственным производителем рельсов для магистральных путей в Украине является “Азовсталь”.
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