Сколько проката продает Азовсталь на внутренний рынок Украины

Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь, входит в Группу Метинвест) за 8 мес. 2019 года отгрузил на рынок Украины 23,5% товарной продукции. Об этом в facebook сообщил генеральный директор “Азовстали” Энвер Цкитишвили.

Всего в текущем году продукция предприятия была поставлена в 47 стран мира. “С начала 2019 года мы отгрузили 2,67 млн тонн продукции на внутренний и внешний рынки. Это чугун, слябы, листовой и сортовой прокат, шары, рельсы и рельсовые скрепления”, – написал Цкитишвили.

Руководитель предприятия уточнил, что азовстальский металл всегда востребован на предприятиях строительной, машино- и судостроительной отраслей.

В инфографике, опубликованной Цкитишвили, указано, что наибольшим потребителем продукции МК “Азовсталь” является Италия. Напомним, что в той стране находится два прокатных завода Группы Метинвест, которые перерабатывают слябы, произведенные в Украине. На втором месте – Украина.

Далее в порядке убывания:

Страны СНГ – 172 тыс. тонн;

Венгрия – 99,9 тыс. тонн;

Великобритания – 89,3 тыс. тонн;

Турция – 85,3 тыс. тонн;

Польша – 80,6 тыс. тонн;

Таиланд – 62,5 тыс. тонн;

Македония – 61,8 тыс. тонн;

США – 49,9 тыс. тонн.

Напомним, что в текущем году Укрзалиныця приобрела 33,2 тыс. тонн рельсов. Единственным производителем рельсов для магистральных путей в Украине является “Азовсталь”.

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