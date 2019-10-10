За 9 мес. 2019 года Крюковский ВСЗ увеличил производство вагонов почти на 60%

За 9 мес. 2019 года Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) увеличил производство грузовых вагонов на 58,3%, сообщает “Кременчугская газета”.

В январе-сентябре этого года построено 4137 грузовых вагонов, в том числе в сентябре – 392 единицы.

Также с начала года КВСЗ произвел 6 пассажирских вагонов.

КВСЗ – крупнейший в Украине производитель грузовых вагонов. Всего украинскими предприятиями за 8 мес. 2019 года произведено 7685 грузовых вагонов.

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