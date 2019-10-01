Сколько грузовых вагонов произвели в Украине за 8 мес. 2019 года

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат) в августе 2019 года в Украине произведено 806 несамоходных вагонов грузовых и вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных. Это на 0,8% больше, чем в августе 2018 года.

Всего за 8 мес. 2019 года украинскими вагоностроительными предприятиями выпущено 7685 грузовых вагонов (+5,8% год к году).

Отметим, что в официальной статистике по данной статье учитываются также вагоны, которые не имеют права выхода на пути “Укрзализныци”. Например, шахтные вагонетки.

Крупнейшим вагоностроительным предприятием Украины остается Крюковский ВСЗ (Кременчуг), на мощностях которого в январе-августе 2019 года произведено 3745 грузовых вагонов (+61,2% год к году).

Напомним, что за 7 мес. 2019 года украинскими предприятиями выпущен 6879 грузовых вагона (+6,4% год к году).

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