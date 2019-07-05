У кого АрселорМиттал Кривой Рог купил шахтные вагонетки и электровоз

АО “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР, Кривой Рог) купило специальные шахтные вагоны и электровоз, которые будут использоваться при подземной добыче железной руды. ReadMetal выяснил, кто произвел эти вагоны.

Транспортный парк шахты “Артем 1″ АМКР с июня 2019 года пополнился 20 новыми вагонами для перевозки добытой руды и горной массы, а с июля – новым электровозом 14 КА. Затраты на приобретение техники составили 6,3 млн грн., говорится в сообщении предприятия.

В сообщении уточняется, что новый электровоз произведен компанией «Нова-Плюс» (Кривой Рог). Он будет работать в сцепке с грузовыми вагонетками для доставки материалов на 1135-м горизонте шахты. “Теперь на участке № 10, где выполняют строительство люков, перекрепление, извлечение и доставку материалов, работают два электровоза: один на – 1045-м горизонте, а второй – на 1135-м. Всего же у шахты горного департамента «АрселорМиттал Кривой Рог» в работе находятся 30 электровозов, которые осуществляют транспортировку грузовых специализированных вагонов”, – отмечается в сообщении.

Как выяснил ReadMetal, двадцать новых вагонов произведены также в Кривом Роге на ООО “Дизельсервис”. Они будут задействованы в перевозках как добытой руды, так и горной массы. Для транспортировки руды от места погрузки до вагоноопрокидывателя используются в общей сложности 40 вагонов (перевозят руду на двух горизонтах). Еще 20 вагонов находятся на проходческом участке. Каждый вагон транспортирует по 7–8 тонн руды. “Ежедневно с шахты необходимо вывозить 2500 тонн груза. Средняя протяженность откаточных путей – 8 километров”, – сообщили в АМКР.

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Напомним, что за 5 мес. 2019 года в Украине произведено 4981 несамоходных вагонов грузовых и вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных.

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