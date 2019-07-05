Сколько грузовых вагонов произвели в Украине за 5 мес. 2019 года

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат) в мае 2019 года в Украине произведено 950 несамоходных вагонов грузовых и вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных. Это на 2,9% меньше, чем в мае 2018 года.

Всего за 5 мес. 2019 года украинскими предприятиями выпущено 4981 грузовой вагон (+10,2% год к году).

Отметим, что в официальной статистике по данной статье учитываются также вагоны, которые не имеют права выхода на пути “Укрзализныци”. Например, шахтные вагонетки.

Крупнейшим вагоностроительным предприятием Украины остается Крюковский ВСЗ (Кременчуг), на мощностях которого в январе-мае 2019 года произведен 2297 грузовых вагонов (+63,4% или 891 штук год к году). Также здесь произведено 5 пассажирских вагонов.

Напомним, что за 4 мес. 2019 года украинскими предприятиями выпущено 4031 грузовых вагонов (+13,8% год к году).

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