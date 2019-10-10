Импорт в Украину: кто и кому поставит большую партию металлокорда

ОАО “БМЗ” (Республика Беларусь, управляющая компания холдинга «БМК») принимает во время II Форума регионов Беларуси и Украины, который проходил в Житомире 3-4 октября, подписало коммерческое соглашение о сотрудничестве на 2020 год с ООО «Премиори» (ранее – «Росава», Белая Церковь), которое производит автомобильные шины.

Согласно документу, в следующем году украинская компания закупит металлокорд и бортовую бронированную проволоку (ББП) на сумму 3,6 млн евро.

В сообщении БМЗ отмечается, что компании сотрудничают более 20 лет.

БМЗ является одним из ведущих поставщиков металлокорда на украинский рынок. В текущем году белорусские металлурги также экспортировали в Украину арматуру, различные виды конструкционного проката, катанку, трубы и бортовую бронзированную проволоку.

Напомним, что в Украине продлили сроки антидемпингового расследования в отношении стальных прутков, происхождением из Беларуси и Молдовы.

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