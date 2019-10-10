ОТП Лизинг увеличит инвестиции в грузовые вагоны в Украине

Лизинговая компания «ОТП Лизинг» (Киев, принадлежит венгерскому OTP Bank), намерена в 2020 году увеличить инвестиции в грузовые вагоны до $55 млн, написал в facebook генеральный директор «ОТП Лизинг» Андрей Павлушин.

По его словам, парк «ОТП Лизинг» сейчас составляет 3355 грузовых вагонов, которые оцениваются в $70 млн. «Это 20% от общего лизингового портфеля компании в Украине», — написал Павлушин.

По данным НВ Бизнес, в 2018 и 2019 гг. «ОТП Лизинг» инвестировала в парк грузовых вагонов приблизительно по $40 млн.

Согласно презентации Андрея Павлушина, которую он продемонстрировал сегодня во время Rail Cargo Business Forum в Киеве, из общего вагонного парка лизинговой компании 2253 единицы — полувагоны, 897 — зерновозы, 186 — цементовозы.

Крупнейшими клиентами «ОТП Лизинг» являются BGS/AB Avia solutions Group (636 шт.), ТАС-Логистик (597 шт.), АрселорМиттал (450 шт.), Ивано-Франковск Цемент (318 шт.) и Лемтранс (298 шт.).

Напомним, что в сентябре этого года стало известно, что «ОТП Лизинг» выдала ж/д оператору «ТАС-Логистик» (Киев, принадлежит Сергею Тигипко) около 400 млн грн. на расширение парка подвижного состава. Это позволило купить 750 хопперов-зерновозов.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи