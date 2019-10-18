1200 тонн проката: завод “Океан” построит две сухогрузные баржи

ООО “Судостроительный завод “Океан” (Николаев), которое управляет целостным имущественным комплексом НСЗ “Океан” впервые за 8 лет построит два судна. Для этого уже закуплено 1200 тонн плоского проката.

“20 сентября 2019 года были подписаны контракты с голландской судоходной компанией Eurobulk на постройку двух сухогрузных барж. Длина каждой – 79 м, ширина 9.6 м, высота борта 3.5 м. Это практически полнокомплектные суда – заказчик самостоятельно установит только некоторые системы электрооборудования”, – рассказал в интервью журналу “Судостроение и судоремонт” Виктор Трубач, генеральный директор ООО.

Баржи будут переданы заказчику в Роттердаме в апреле 2020 года.

Третий контракт предусматривает размерную модернизацию сухогруза класса река-море по документации, разработанной в одесском Морском Инженерном Бюро. На заводе будет изготовлена секция-трюм с люковым закрытием длиной более 20 метров.

“Уже заказано 1200 тонн украинской судовой стали у компании «Метинвест». Около 300 тонн металла уйдет на модернизацию, остальное – на баржи”, – рассказал Трубач.

По словам топ-менеджера, акционер «Океана» поставил стратегическую задачу возродить полнокомплектное судостроение. Но несмотря на возможность закладывать крупнотоннажные балкеры и танкеры, здесь намерены пока что ограничиться дедвейтом до 15 000 тонн.

Напомним, что целостный имущественный комплекс НСЗ “Океан”, который ранее был признан банкротом, осенью 2018 года был продан на аукционе.

На предприятии кроме судоремонта и судостроения занимаются производством металлоконструкций, в частности для мостов.

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