АМКР открыл третий склад в Киеве

Вчера в Киеве «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) новый склад металлопродукции, который стал одиннадцатым в Украине и третьим в Киевском регионе. “Данный склад удобен для поставок прежде всего в Облонский и Подольский районы, а также в центральную часть города. Третья площадка в киевском регионе снизит нагрузку на уже существующие склады и поможет «АрселорМиттал Кривой Рог» гарантировать бесперебойные поставки металлопродукции в главном городе Украины”, – говорится в сообщении дирекции по маркетингу и сбыту АМКР.

Это площадка металлотрейдера “Металл Холдинг” на Оболони. Склад занимает 8 тыс. кв. м и способен вмещать более 10 тыс. тонн металлопродукции.

“По нашим оценкам доля киевского региона в общем объеме потребления продукции АМКР составляет порядка 20%. Мы понимаем важность и потенциал данного региона для развития нашей страны, поэтому решение об открытии третьего склада АМКР в Киеве было естественным этапом в расширении нашей дистрибуторской сети. Данный склад поможет нам обеспечить необходимый сервис и бесперебойные поставки качественной продукции нашему главному клиенту – строительной отрасли”, – сказала Анастасия Татарульева, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту «АрселорМиттал Кривой Рог».

Первый склад дистрибуции АМКР в Киеве был открыт в 2013 году. По мере развития существующих площадок в г. Вишневое и на Дарнице, а также учитывая особенности трафика в столице было принято решение усилить присутствие АМКР в столице третьим складом. “Теперь АМКР минимизирует задержки с поставкой продукции особенно для объектов на правом берегу Киева. Планируемый оборот по данному складу составит порядка 5000-6000 тонн в месяц, также мы с легкостью сможем его нарастить до 8000 тонн при необходимости. Склад имеет железнодорожное сообщение, отгрузки нашей продукции будут осуществлять два крана 20 тонн и 10 тонн”, – заявил Евгений Чумаченко, руководитель продаж в Украине «АрселорМиттал Кривой Рог».

Напомним, что в сентябре этого года АМКР открыл второй склад в Одессе.

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