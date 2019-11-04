Завод ColorTec по производству окрашенного проката введен в эксплуатацию

31 октября в Венгрии введен в эксплуатацию завод ColorTec, который производит плоский прокат с полимерным покрытием для украинского рынка. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Предприятие, расположенное около украинско-венгерской границы, было запущено в марте этого года. Его годовая мощность в 60 тысяч тонн. “Завод планирует обеспечить работу более чем сотне сотрудникам и таким образом будет одним из крупнейших в регионе”, – отмечается в сообщении.

«Заводе ColorTec пример нового, динамичного и высоко технологичного предприятия. Это будет первая и единственная линия нанесения полимерных покрытий в Венгрии, чем мы очень гордимся”, – цитируется в сообщении Андрей Баганич, исполнительный директор предприятия.

О строительстве этого предприятия публично было объявлено в феврале текущего года на конференции участников рынка стального строительства УЦСС. Тогда сообщалось, что у предприятия есть как украинские, так и европейские инвесторы.

В начале сентября начал промышленное производство окрашенного проката завод Metipol (Николаевская обл.).

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