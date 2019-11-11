Изделия и экспорт: как изменилась структура продаж ООО “Стил ворк”

ООО “Стил Ворк” (Кривой Рог), которое занимается производством биметаллических листов и изделий из них, увеличило долю экспорта в своей структуре продаж. Об этом ReadMetal.com сообщили в компании.

“Мы существенно расширили номенклатуру своей продукции. Мы практически не продаем биметаллические листы (это особенность отечественного рынка), только продукцию по индивидуальным чертежам заказчиков. А сейчас расширяем географию поставок”, – рассказали в пресс-службе Стил Ворк.

В компании уточнили, что новые рынки – это Польша, Франция и Германия. Но приоритетным остается внутренний рынок Украины.

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Основными клиентами “Стил Ворк” остаются предприятия, которые занимаются аглодоменным производством, добычей и обогащением железорудного сырья, производством окатышей.

ООО “Стил Ворк” (Кривой Рог) занимается производством биметаллических листов методом наплавки, а также металлоконстуркций из них. Предприятие входит в APIS Holding бизнесмена Андрея Панфилова.

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