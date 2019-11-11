Сколько труб большого диаметра потребляют магистральные газопроводы Украины

В 2020 году для ремонтов магистральных газопроводов Украины потребуется 1630 тонн труб большого диаметра. Об этом со ссылкой на пресс-службу “Укртрансгаз” (УТГ) сообщает НВ Бизнес в статье Жертвы газовой войны. Почему производство труб для нефте- и газопроводов в Украине не интересно крупным холдингам.

В Укртрансгазе рассказали НВ Бизнес, что в 2017—2019 гг. они приобрели 4225 тонн труб большого диаметра. Потребность на 2020 год составляет 1630 тонн.

Компания преимущественно закупает трубы диаметром 530 мм и 1020 мм, которые используются для ремонтов.

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«Рынок труб в Украине — узкоспециализированный. На нем присутствует небольшое количество поставщиков. „Укртрансгаз“ старается привлечь к торгам всех украинских поставщиков труб, а также иностранных поставщиков. Все закупки труб для УТГ происходят через платформу открытых торгов Prozorro», — рассказали в пресс-службе УТГ, не назвав производителей этих труб.

Общая длина газопроводов УТГ — 39,93 тыс. км, в том числе 22,2 тыс. км — магистральных.

С 2020 года магистральные газопроводы будут переданы новому оператору, который подчиняется Министерству финансов Украины.

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