Локализация-2020: нужны деньги на локомотивы и скоростные поезда

Проектом финансового плана АО “Укрзализныця” (УЗ) на 2020 год предусмотрена закупка локомотивов на 1,8 млрд грнивен. Об этом сообщает ЦТС. В то же время Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) готов произвести для УЗ 10 скоростных пассажирских поездов.

“Укрзализныця” заложила в проект финансового плана компании на 2020 год расходы в объеме 1815 млн грн на приобретение тепловозов. Компания намерена покупать локомотивы за кредитные средства.

Также за счет кредитных финансовых ресурсов УЗ планирует обновление электропоездов. Однако сумму, которую хотят на это потратить, в компании не указали.

В феврале 2018 года General Electric (США) и “Укрзализныця” подписали рамочный контракт на поставку до 225 тепловозов GE серии Evolution до 2034 года. В Украину уже была поставлена первая партия из 30 локомотивов ТЭ33АС. Стоимость первой партии из 30 единиц оценивается в $140 млн долларов (с НДС). Tсли предположить, что в финплане УЗ речь идет о закупке новой партии американских тепловозов, то можно предположить, что будут куплены еще около 15 локомотивов.

Их сборка частично локализована в Украине на мощностях КВСЗ.

В феврале текущего года замдиректора департамента локомотивного хозяйства УЗ Александр Богданов заявлял, что “Укрзализныця”, при наличии средств, хотела бы закупить до 2025 года до 70 грузовых тепловозов (по 15 – в 2018-2020 гг. и по 5 – в 2021-2025 гг.).

При этом сам Крюковский вгоностроительный завод готов произвести для железной дороги 10 скоростных пассажирских поездов “Тарпан”. Сообщение об этом появилось на сайте предприятия после того, как руководство Министерства инфраструктуры Украины встретилось с представителями корейской компании Hyundai в ноябре текущего года. Тогда министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Министерство заинтересовано в сотрудничестве с компанией Hyundai в вопросах развития и модернизации подвижного состава “Укрзализныци”.

Напомним, что в Украине эксплуатируется 10 скоростных поездов Hyundai Rotem. В программе обновления подвижного состава УЗ до 2021 года предусмотрена закупка еще 10 скоростных двухсистемных поездов.

В КВСЗ говорят, что готовы произвести такую технику в таком объеме. Однако, в отличие от корейской компании, с украинским производителем руководство Министерства инфраструктуры не встречалось. “К сожалению, серьезного разговора о перспективах работы с отечественным производителем — Крюковским вагоностроительным заводом – в Министерстве инфраструктуры Украины пока не вели. Хотя мы обращались намного раньше Hyundai. Писали письма, говорили при встречах, предлагали министру Владиславу Криклию разобраться, провести совещание”, – заявил Максим Крамаренко, председатель правления ПАО КВСЗ.

Он напомнил, что при производстве поездов “Тарпан” задействовано около 180 украинских предприятий.

Ранее сообщалось, что в проекте финансового плана УЗ на 2020 год предусмотрена закупка вагонов и локомотивов.

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