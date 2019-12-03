Экспорт и импорт металлоконструкций за 3 кв. 2019 года резко сократились

Внешняя торговля металлоконструкциями в январе-октябре 2019 года резко сократилась. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Украинским центром стального строительства (УЦСС).
Экспорт металлоконструкций в 3 квартале 2019 года к аналогичному периоду 2018 года сократился более чем в 2 раза до 1,1 тыс. тонн.
В структуре экспорта в разрезе сегментов общестроительные конструкции составили 83% общего объема.
Импорт металлоконструкций к аналогичному периоду 2018 года сократился в 6 раз до 0,7 тыс. тонн.
В УЦСС обращают внимание, что силосы (для элеваторов – ReadMetal.com), попадающие в сегмент «резервуары», не включены в общий результат, а выведены в отдельный расчет ввиду высокого объема импортных поставок. В 3 квартале 2019 года их было ввезено около 10 тыс. тонн.
Наибольший объем металлоконструкций экспортирован в Молдову, Польшу и Грузию – 22% и 18% соответственно.
Остальной объем приходиться на Европу – 16%, Беларусь – 10%.
В географической структуре импорта 11% приходится на Польшу, остальной объем преимущественно на Европейские страны и Турцию.
По некоторым поставкам общим объемом 0,56 тыс. тонн, отсутствуют данные о географической структуре.
Напомним, что по данным УЦСС производство металлоконструкций в Украине за 3 кв. 2019 года несколько увеличилось.
Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи