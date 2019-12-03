У “Метинвест-СМЦ” появился новый дистрибьютор

У ООО “Метинвест-СМЦ” появился новый торговый партнер в Сумской области. Об этом говорится в сообщении компании.

“С 1 декабря к нам присоединился новый дистрибьютор в Сумской области – ООО «ПК “Промсталь”», – говорится в сообщении “Метинвест-СМЦ”. Компания расположена в Сумах.

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В сообщении уточняется, что сумская компания работает в сегменте оптово-розничной торговли металлопрокатом с ноября 2012 года.

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В настоящее время сеть дистрибуции Метинвест-СМЦ насчитывает 18 региональных партнеров и около 300 дилеров по всей Украине. “В следующем году планируем расширение и обязательно поделимся новостями”, – анонсировали в Метинвеста.

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