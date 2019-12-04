Интерпайп начал продавать черновые ж/д оси украинским вагоностроителям

Промышленная компания Интерпайп вышла на украинский рынок черновых осей. Об этом говорится в сообщении компании.

“Успешно завершив испытания и сертификацию железнодорожных осей с предварительной механической обработкой, Интерпайп осенью отгрузил первые партии этой продукции вагоностроительным и вагоноремонтным предприятиям Украины”, – заявили в компании.

В Интерпайп пояснили что именно было сделано для выхода на украинский рынок с такой продукцией:

– Интерпайп НТЗ (Днепр) успешно прошел межведомственную комиссию АО “Укрзализныця” и получил разрешение на производство черновых осей в промышленных объемах по ДСТУ ГОСТ;

– получено клеймо завода-изготовителя в Совете СНГ по железнодорожному транспорту;

– выдан сертификат соответствия на промышленную партию осей согласно требований ДСТУ ГОСТ;

Также читайте: Как на Интерпайп НТЗ производят ж/д оси и колесные пары. Фоторепортаж >>>

“Хоть первые поставки относительно небольшие, но для Компании это хорошая перспектива. Мы только начинаем выходить на украинский рынок черновых осей и постепенно будем укреплять свои позиции в этом сегменте”, – резюмировали в Интерпайп.

Весной этого года во время визита журналистов на Интерпайп НТЗ, в компании рассказали, что в Украине есть спрос на разную продукцию этого сегмента: от осевой заготовки до черновых и чистовых осей. Это связано с тем, что у разных вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий имеется разный набор оборудования для производства и ремонта колесных пар.

В октябре 2019 года Денис Морозов, директор по экономике и финансам Интерпайп в интервью порталу Minprom рассказал, что мешало компании начать продажу черновых осей сторонним клиентам. “Мы готовимся к этому производству. У нас есть узкое место – термическая обработка осей, которая загружена производством для Евросоюза и США. Когда мы нормально “разошьем” это узкое место, тогда и сможем это сделать. Думаю, что ближе к концу года, может быть, уже в ноябре, мы начнем производство осей для рынка Украины и СНГ”, – рассказывал тогда Морозов. Похоже, что компании удалось решить этот вопрос.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи