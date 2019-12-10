Крюковский ВСЗ: итоги 11 мес. 2019 года и выполнение крупного контракта

За 11 мес. 2019 года Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) построил 4949 грузовых вагонов. Это на 50,3% больше чем годом ранее, сообщает Кременчугская газета со ссылкой на управление экономики Кременчуга.

Таким образом, в ноябре было построено 402 грузовых вагона, что несколько меньше, чем месяцем ранее.

Напомним, что в начале года на предприятии планировали сохранить выпуск грузовых вагонов на уровне 2018 года. Позе план был пересмотрен в сторону повышения.

В январе-ноябре 2019 года предприятие произвело 6 пассажирских вагонов. также было собрано 15 локомотивов General Electric.

Уже 8 декабря стало известно, что Крюковский ВСЗ полностью выполнил контракт с Белановским ГОКом корпорации Ferrexpo на поставку 400 полувагонов. В этот день в адрес ГОКа была поставлена последняя партия из 40 единиц.

За 10 мес. 2019 года выпуск грузовых вагонов на Крюковском ВСЗ увеличился на 54,3%.

В начале года было заявлено, что Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2019 году планирует произвести грузовых вагонов на уровне 2018 года – около 3,7 тыс единиц, а пассажирских вагонов в 4,5 раз – до 36 шт.

Напомним, что в 2018 году КВСЗ увеличил выпуск грузовых вагонов на 83% до 3 тыс 686 единиц.

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