Парамжит Калон уходит из АрселорМиттал Кривой Рог

С 1 января 2020 года Парамжит Калон уходит из группы ArcelorMittal. Новым гендиректором АрселорМиттал Кривой Рог станет итальянец Мауро Лонгобардо, который ранее уже работал в Украине, об этом говорится в сообщении АМКР.

В конце года Парамжит Калон покинет все руководящие посты в Группе АрселорМиттал, в том числе пост генерального директора крупнейшего металлургического комбината Украины АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР).

«Для меня было честью быть вашим руководителем в качестве генерального директора АрселорМиттал Кривой Рог в течение более пяти лет и гендиректора АрселорМиттал СНГ в течение почти четырех лет», — цитируется Калон.

С 1 января 2020 года новым гендиректором АМКР станет итальянец Мауро Лонгобардо, сообщили НВ Бизнес в компании.

С 2018 года Лонгобардо занимал в компании должность генерального директора завода по производству трубной продукции в Дубаи — ArcelorMittal Tubular Products Jubail.

До работы в АрселорМиттал Мауро Лонгобардо с 2013 по 2015 год работал на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) в должности генерального директора по стратегии, технологии и развитию. После этого перешел в Интерпайп на должность заместителя гендиректора по производству в Украине.

Кроме того, генеральным директором АрселорМиталл СНГ станет вице-президент АрселорМиттал Виджай Гойал. По данным НВ Бизнес, он будет курировать активы в Украине и Казахстане из головного офиса компании в Люксембурге. Должность генерального директора АрселорМиттал Темиртау (Казахстан) займет Биджу Наир.

Парамжит Калон проработал в компании 11 лет. Должность гендиректора он занимал с 1 февраля 2015 года. До этого он работал заместителем гендиректора по производству. С 2008 по 2010 Калон занимал должность главы технической администрации и был главным управляющим по проектам и стратегии предприятия.

Напомним, что в ноябре покинул свою должность генеральный директор “Запорожстали” Ростислав Шурма.

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