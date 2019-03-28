Сколько оцинковки произведет “Юнистил” в 2019 году

ООО “Юнистил” (Кривой Рог) в 2019 году намерено увеличить производство оцинкованного плоского проката. Об этом сегодня во время конференции “Повышение качества и развитие рынка оцинкованного проката” рассказал директор “Юнистила” Сергей Мирошниченко, передает журналист ReadMetal.com, присутствующий на мероприятии.

По словам топ-менеджера в текущем году предприятие намерено выпустить 87 тыс. тонн холоднокатаного оцинкованного проката против 59,3 тыс. тонн в 2018 году. Производственные мощности “Юнистила” составляют до 100 тыс. тонн продукции в год. Одновременно на предприятии увеличивают выход годного проката. В 1 квартале 2019 года этот показатель составил почти 98% против 85% по итогам 2018 года.

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Основным поставщиком х/к рулонов предприятию являются ММК им.Ильича (Мариуполь) и “Запорожсталь” (Запорожье), которые также как и “Юнистил” входят в группу “Метинвест”.

Напомним, что группа “Метинвест” в прошлом году закрыла сделку по приобретению ООО “Юнистил”. Предприятие начало свою работу в 2010 году в составе управляющей компании “Ветрон” (Россия). Однако в 2012 году завод был остановлен. В конце 2016 года стало известно о планах восстановить деятельность предприятия. В 2017 году оно возобновило выпуск продукции.

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Основными производителями оцинкованного рулонного проката в Украине являются ММК им.Ильича, “Юнистил” и “Модуль-Украина” (Каменец-Подольский).

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