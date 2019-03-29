Когда “Метинвест” повысит зарплату на украинских предприятиях

С 1 апреля 2019 года работникам украинских предприятий группы “Метинвест” будет повышена зарплата в среднем на 15%. Об этом говорится в сообщении “Метинвеста”.

Наибольшую прибавку к зарплате получат ремонтники, инженеры-технологи средней квалификации и линейные руководители. “Повышение не затронет руководителей предприятий и сотрудников управляющей компании”, – акцентируется в сообщении.

Также с апреля предприятия Группы переходят на систему единого оклада: за каждой рабочей профессией закрепляется конкретный оклад. При этом все сотрудники смогут получить вознаграждение сверх оклада, исходя из индивидуальной оценки эффективности.

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В прошлом году “Метинвест” пересматривал уровень заработных плат дважды: в апреле доходы сотрудников выросли в среднем на 20%, а в октябре – еще на 10%. В 2018 году средняя зарплата на предприятиях Группы в Украине составляла около 18 тыс. грн.

“Мы повышаем заработную плату наиболее востребованным рабочим на предприятиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда и повышать внутреннюю эффективность. Наша цель – постепенно сократить разрыв в доходах между украинскими металлургами и их европейскими коллегами. Создать условия для того, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом, а могли зарабатывать дома, в своей стране”, – цитируется в сообщении генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, что о росте зарплат с 1 мая 2019 года сообщили на “АрселорМиттал Кривой Рог”.

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