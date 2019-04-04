У Метинвест-СМЦ новый генеральный директор

С сегодняшнего дня Дмитрий Липпа не является генеральным директором ООО Метинвест-СМЦ. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре Министерства юстиции Украины.



ФОТО: Дмитрий Липпа уже не генеральный директор ООО “Метинвест-СМЦ”

Новым руководителем компании назначен Игорь Тонев, ранее работавший в структурах группы Метинвест.

По данным Readmetal.com, Дмитрий Липпа перешел на другую должность в группе Метинвест.

Мы направили запрос в пресс-службу компании для уточнения деталей кадровых перестановок.

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