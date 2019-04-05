Сколько металлоконструкций потребуется для солнечных электростанций в 2019 году

В 2019 году потребление металлоконструкций при строительстве солнечных электростанций (СЭС) может существенно увеличиться GMK.center. В 2018 году этот показатель достиг 40 тыс. тонн, согласно расчетам Украинского центра стального строительства (УЦСС).

За 2018-2019 годы совокупные мощности СЭС в стране увеличились в 2,8 раза – с 793 МВт до 2229 МВт. Только в первом квартале нынешнего года в стране установлено СЭС суммарной мощностью 684 МВт, сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

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При строительстве СЭС используется оцинкованный горячекатаный плоский прокат толщиной 3-5 мм или рулонный оцинкованный S350GD Zn275 толщиной 2 мм. Последний также является основным материалом для крышных станций.

Однако не все виды оцинкованного проката производятся в Украине. Например, нет металла толщиной 2 мм и цинковым покрытием не менее 275 г/м2. Украинские производители предлагают металл с цинковым покрытием 115 г/м2, говорится в статье.

По данным УЦСС, в 2018 году в Украину было импортировано 17,67 тыс. тонн металлоконструкций для СЭС. Почти все завезено из Китая и Турции.

В 2018 году внутренний рынок оцинкованного проката в Украине составил 312-314 тыс. тонн. Украинские производители ММК им. Ильича, «Модуль-Украина» и “Юнистил” заняли около 59% рынка. Остальное – импорт.

Но производство в Украине развивается. В первом квартале 2019 года была выпущена опытная партия оцинкованного рулона S350GD Zn275 толщиной 2 мм на меткомбинате им. Ильича. На ООО “Юнистил” основной акцент делают на увеличении толщины готовой полосы – 1,8-2 мм с цинковым покрытием 275 г/м2.

Потребление металла при строительстве солнечных электростанций составляет от 40 тонн/МВт до 60 тонн/МВт. «Потребление зависит от типа конструкций столов для фотогальванических панелей, технического решения по оборудованию для схемы сбора мощности и в каждом конкретном проекте отличается. В среднем расход металла для строительства СЭС составляет 40-50 тонн на 1 МВт номинальной мощности», – цитируется в статье Виталий Мацола, технический директор UDP Renewables.

По оценкам УЦСС, ввод СЭС в 2018 году составил около 650 МВт для промышленных станций, 70 МВт – для небольших СЭС. При металлоемкости 60 тонн/МВт общий объем потребления металлоконструкций в сегменте СЭС составил в минувшем году примерно 40 тыс. тонн.

«В 2019 году ожидается пик строительства СЭС, прирост составит не менее 50%. Таким образом, при условии выпуска оцинкованного рулона соответствующего качества, отрасль может удвоить потребление металла украинского производства», – Вячеслав Колесник, исполнительный директор УЦСС.

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