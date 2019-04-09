Какую ж/д технику планирует купить Укрзализныця в 2019 году

В 2019 году “Укрзализныця” (УЗ) намерена направить на капитальные инвестиции почти 18,02 млрд гривень. Об этом говорится в Консолидированном финансовом плане компании, утвержденном Кабинетом министров Украины в марте текущего года.

В пояснительной записке к Проекту консолидированного финплана говорится, что эта сумма составляет 25,6% от потребности в капитальных инвестициях. Капинвестиции будут финансироваться за счет:

– собственных средств (амортизация, ФРП) – 12,2 млрд грн.;

– привлеченных средств (кредит/ лизинг) – 5,4 млрд грн.;

– других источников (средства инвесторов) – 0,35 млрд грн.

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“Приоритетным направлением инвестиционной деятельности является обновление железнодорожного подвижного состава (приобретение нового, модернизация и капитальный ремонт имеющегося парка) на общую сумму 10,156 млрд грн. или 56,4% от общей суммы капитальных инвестиций”, – отмечается в пояснительной записке.





В 2019 году компания намерена приобрести и изготовить подвижного состава на общую сумму 5079,5 млн грн. Это будут:

– около 2153 полувагонов (в том числе приобрести за счет средств ЕБРР около 2150 единиц, изготовить на собственных предприятиях около 3 единиц) на общую сумму 2422,4 млн грн.;

– 15 магистральных грузовых тепловозов производства компании General Еlectric на 1568 млн грн. с помощью механизма финансового лизинга;

– 10 пассажирских вагонов на 242,6 млн грн. по переходным договорам 2018 г. (хотя ранее сообщалось о планах купить 46 новых пассажирских вагонов в 2019 году – ReadMetal.com);

– 1 дизель-поезд на 147,5 млн грн. по переходному договору 2018 г.;

– 4 рельсосварочных машины на 132 млн. грн. по переходным договорам 2018 г.;

– 8 рельсосварочных машин и 10 автомотрис для хозяйства электроснабжения за счет финансового лизинга на 567 млн. грн.

Также планируется модернизировать основные средства на сумму 4881,2 млн грн., в том числе подвижного состава на 4425, млн грн. В частности:

– около 11 тыс. грузовых вагонов на 2066 млн грн.;

– 78 единиц тягового подвижного состава на 1145,1 млн грн.;

– тяговый моторвагонный подвижной состав на 425 млн грн.;

– 64 пассажирских вагона, в т.ч. в условиях заводов 11 единиц, в депо 53 единицы на общую сумму 637 млн грн.;

– 100 единиц тележек пассажирских вагонов на 112 тыс. грн. и другой подвижной состав на 40 млн. грн.

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