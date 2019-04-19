Что сможет производить ММК им.Ильича после модернизации стана 1700

После завершения реконструкции прокатного стана “1700” ММК им.Ильича (Мариуполь) существенно расширит сортамент выпускаемой продукции. Об этом в facebook написал Роман Курашев, директор по маркетингу ООО “Метинвест Холдинг”.

“На ММК им.Ильича идет полным ходом программа модернизации, целью которой является усиление позиций группы в плоском продукте. Один из блоков, который уже реализован – новейшая машина непрерывной разливки слябов, мощностью 2,5 млн.тонн. Это первый шаг, который полностью обеспечит слябом стан горячей прокатки «1700», где сейчас идет модернизация” – написал Курашев.

На стане ведется установка новой черновой клети, койл бокса, частичная модернизация чистовой группы клетей. Ранее, уже была запущена новая нагревательная печь и пневматическая моталка.

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По словам топ-менеджера, проводимая модернизация позволит получить высококачественный рулон:

– вес рулона – 16 – 27 (до 32 после установки новой гидравлической моталки), 21 кг/мм.ширины;

– толщина проката – от 1,2 мм., до 12,7 мм. (после запуска новой гидравлической моталки);

– сортамент – до S460 включительно, в т.ч. до 40% тонкого рулона (1,2 – 2,0 мм.);

– разнотолщинность – 1/2 – 1/4 допуска по EN, возможность прокатки в минусовых толерансах;

– выполнение самых строгих требований клиентов по качеству поверхности и геометрии полосы, качество продукции под дальнейший холодный перекат и оцинкование;

– расширение сортамента и повышение качества собственных холоднокатаных рулонов.

Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию нового стана «1700» – 4 квартал 2019 года.

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