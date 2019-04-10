На “Запорожстали” могут освоить производство оцинкованного и окрашенного проката

Группа Метинвест рассматривает возможность производства оцинкованного и окрашенного проката на меткомбинате “Запорожсталь” сообщает GMK.center.

“На этом комбинате мы рассматриваем проект установки новой линии оцинкования и линии полимерного покрытия, которая также будет сопровождаться параллельным проектом реконструкции стана холодной прокатки и строительством нового кислородно-конвертерного цеха. Правда, проект очень длинный, он еще в обсуждении”, – цитируется Роман Курашев, директор по маркетингу Группы Метинвест.

Топ-менеджер отмечает, что Украина остается импортером оцинкованного и полимерного проката, и в этом Группа видит для себя возможность.

“Исходя из этих соображений, мы приобрели завод «Юнистил», занимающийся оцинковкой проката. С прочими компаниями, работающими на этом рынке, мы пытаемся выстраивать долгосрочное партнерство. Мы хотим доказать, что наш прокат ничем не хуже импортного”, – сказал Курашев.

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В Украине оцинкованный прокат производят ММК им.Ильича (Мариуполь), “Юнистил” (Кривой Рог) и “Модуль-Украина” (Каменец-Подольский). Плоский прокат с полимерными покрытиями производится на “Модуль-Украина”. Еще одну линию по производству окрашенного проката в Николаевской области строит компания “Метипол”, также планируется, что на рынок Украины будет работать завод ColorTec (Венгрия).

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