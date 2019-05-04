Какую долю занимает сталь на украинском рынке крыш

Около 40% украинского рынка кровельных материалов по итогам 2018 года заняли покрытия из стали. Такая информация содержится в презентации Юрия Обуха, директора компании “Руукки Украина”.

Общий объем рынка скатных кровель по итогам прошлого года достиг 30 млн кв.м, из которых 12 млн кв.м – из стали. Преимущественно это металлочерепица.

Если же говорить в целом о рынке ограждающих конструкций для жилищного строительства, то, по оценке “Руукки Украина”, в 2018 году он вырос приблизительно на 10%.

В своей презентации Юрий Обух также обратил внимание на основные тренды 2018 рынка ограждающих конструкций для жилищного строительства:

• Рынок медленно восстанавливается и второй год демонстрирует положительную динамику, хотя темпы роста снизились по сравнению с 2017 г.;

• Доминирование дешевого продукта из китайской стали с толщиной цинкового покрытия в пределах 20–30 г/м2, особенно для низких профнастилов;

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• Рост продаж продуктов средне ценового сегмента, изготовленных из стали европейских производителей относительно хорошего качества, таких как USSK, Marcegaglia;

• Отсутствие маркировки продукции, полная или краткая информация о продукте с обозначением только толщины стали и типа полимерного покрытия, что практически делает невозможным идентификацию продукта после его продажи и установки.

• Упаковка продукции на низком уровне.

• Рост популярности плоской кровли и появление новых продуктов.

• Преобладание реконструкции/реновации, хотя также отмечается некоторое оживление коттеджного строительства.

• Снижение популярности и продаж асбестоцементных листов, хотя динамика данного процесса желает лучшего.

• Битумная черепица сохраняет свои позиции, цементная растет в связи с подорожанием продуктов из тонколистового металла в последние годы.

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• Около 40 % рынка находится в сельской местности.

• Непрозрачность рынка в целом (преобладающая его часть находится в тени).

• Рост рынка в значительной степени тормозится практически отсутствием банковской поддержки строительства — кредиты недоступны большинству ввиду заоблачных ставок по процентам.

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