Россия продлила расследование в отношении украинской оцинковки

В Российской Федерации продлили антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного плоского проката, произведенного в Украине и КНР, которое началось в июне прошлого года. Об этом говорится в сообщении Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.

Речь идет об оцинкованном прокате, изготовленном украинскими и китайскими металлургическими предприятиями и ввозимом на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Расследование продлено до 28 октября 2019 г. включительно.

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В сообщении уточняется, что объектом антидемпингового расследования является листовой и рулонный холоднокатаный прокат и горячекатаный прокат, оцинкованный горячим способом, с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами. Металлопродукция классифицируется кодами 7210490001, 7210490009, 7210610000, 7212300000, 7212506100 и 7225920000 ТН ВЭД ЕАЭС. Инициаторы расследования – ММК, НЛМК и Северсталь.

Производителями оцинкованного плоского проката в Украине являются ММК им.Ильича (Мариуполь) и “Юнистил” (Кривой Рог), которые входят в Группу Метинвест.

Напомним, что вчера официально опубликовано решение Министерства экономического развития и торговли Украины о введении антидемпинговых пошлин на оцинкованный плоский прокат, произведенный в России и КНР, который ввозится на таможенную территорию Украины.

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