Как идет реконструкция стана 1700 на ММК им.Ильича

Группа Метинвест показала как идет реконструкция широкополосного стана «1700» в листопрокатном цехе ММК им.Ильича (ММКИ, Мариуполь). “Уже прибыла финальная партия основного механического оборудования – весом более 900 тонн”, – говорится на facebook-странице Метинвест Мариуполь.

В сообщении уточняется, что среди поставленного оборудования: промежуточное перематывающее устройство, рольганги, гидросбивы, станины клетей, главные двигатели, редукторы. Крупногабаритные запчасти установят в рабочее положение при помощи специальных мощных гидроцилиндров.

На монтаж реверсивной клети, промежуточного перематывающего устройства и модернизацию чистовой группы запланировано около 45 суток. Затем предстоят пусконаладочные и горячие испытания нового оборудования.

“В процессе реконструкции будут демонтированы пять клетей стана. Их сменит одна, более мощная – реверсивная. Новую клеть оснастят автоматизированной системой управления процессом прокатки для получения качественного подката для чистовой группы клетей. Кроме этого будут установлены промежуточное перематывающее устройство и новые гидросбивы окалины высокого давления”, – рассказывают на предприятии.

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Первый этап реконструкции ЛПЦ «1700» был завершен в 2018 году и включал работы по вводу в эксплуатацию нагревательной печи №1 и установку большегрузной пневматической моталки. Общие инвестиции Группы Метинвест в проект составляют $85 млн.

Ранее сообщалось, что после запуска стана в эксплуатацию предприятие расширит сортамент выпускаемой продукции.

Также в марте этого года на ММК им.Ильича введена в эксплуатацию слябовая МНЛЗ.

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