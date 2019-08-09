Метинвест-СМЦ расширяет сеть дистрибуторов

ООО “Метинвест-СМЦ” – крупнейшая металлоторговая компания Украины – ищет официального дистрибутора в Сумской области. Об этом говорится в сообщении компании.

“Приглашение уже направлено в адрес компаний, торгующих металлопрокатом. Далее пройдут заседания по рассмотрению потенциала претендентов на основании предоставленных в анкетах данных, а также определение финалистов по рейтинговой системе. Итоги конкурса презентуем в сентябре 2019 года”, – уточняется в сообщении. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа 2019 года.

В “Метинвест-СМЦ” напоминают, что проект по созданию сети дистрибуторов стартовал в 2016 году в 3 областях. На сегодня партнерами трейдера является 18 региональными компаний.

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“В 2019 году мы подписали партнерское соглашение с компанией ЧП «ХС Групп», которая работает в Харьковской области, а также с ООО «Днипро» в Волынской области”, – сообщили в “Метинвест-СМЦ”.

В январе текущего года сообщалось, что компания хочет найти новых партнеров в четырех областях Украины – Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Волынской.

Напомним, что в начале августа новую металлобазу в городе Конотоп Сумской области открыла компания АВ Металл Групп.

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