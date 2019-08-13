Термастил расширит линейку выпускаемой металлочерепицы

Группа компаний “Термастил” расширяет линейку производимой продукции и отмечает увеличение спроса на более качественную продукцию. Об том в интервью УЦСС рассказал генеральный директор группы компаний “Термастил” Андрей Прокопенков.

Топ-менеджер рассказал, что до конца 2019 года компания расширит линейку металлочерепицы. “Согласно графику пусконаладочные работы запланированы на начало осени. Новая линия будет производить продукцию как по размерам заказчиков, так и в модульном варианте. Еще из новинок — рады сообщить о старте программы по проектированию, производству и монтажу фасадов с перфорацией и динамической LED-подсветкой”, – уточнил Андрей Прокопенков.

В начале августа в компании сообщили о начале производства перфорированного профиля, или «термопрофиля». Он применяется, в основном, для возведения контура наружных стен в частном домостроении из ЛСТК.

Среди положительных тенденций первого полугодия этого года гендиректор “Термастил” отмечает, что клиенты из аграрного сектора стали обращать большее внимание на качество металла. “Если в сезонах 2017 и 2018 гг. сельхозпредприятия и фермерские хозяйства для своих нужд рассматривали исключительно дешевый китайский материал, то в этом году проявляется интерес к металлу с более высоким (от 180 г/м.кв.) содержанием цинка в покрытии. Ту же тенденцию отмечаем и в розничном сегменте рынка”, – говорит Прокопенков. По его словам, конечные потребители стали более требовательны к качеству продукции, и при выборе поставщика цена становится менее решающим конкурентным преимуществом.

Главный офис компании “Термастил” находится в Полтаве.

Ранее о расширении сортамента производимой продукции сообщили в группе компаний “Сталекс” и “Базис Профнастил”.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи