Две компании анонсировали расширение сети металлобаз

Металлургический комбинат АрселлорМиттал Кривой Рог (АМКР) и металлоторговая компания Вартис в ближайшее время могут расширить свои сбытовые сети. Об этом говорится в сообщениях компаний.

Так, Marketing and sales АМКР вчера был создан опрос о том, где же будет открыт следующий склад предприятия. В качестве возможных вариантов предлагаются Одесса и Чернигов. По данным Readmetal.com, также может быть открыт еще один склад АрселорМиттал Кривой Рог в Киеве. Напомним, что совсем недавно предприятие открыло склад в Днепре.

Также расширение сети анонсировал сетевой металлорейдер Вартис. В комментарии Украинскому центру стального строительства (УЦСС) сказано, что в ближайшее время компания может открыть еще несколько складов. Без уточнения в каких именно городах это может произойти. Сейчас сеть компании представлена 12 крупнооптовыми складами и 30 розничными металлоцентрами.

Напомним, что в начале августа “Метинвест-СМЦ” объявил о поиске дистрибуторов в двух областях Украины.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи