На ММК Ильича стартовал ремонт Стана 1700

Вчера на стане 1700 ММК им.Ильича (ММКИ, Мариуполь) стартовал капитальный ремонт, рассчитанный на 45 суток. “Запланированы работы по монтажу нового оборудования – промежуточного перемоточного устройства, а вместо группы черновых клетей будет установлена реверсивная клеть”,- написал в facebook генеральный директор ООО “Метинвест-Промсервис”.

Черновая клеть № 1 – единственная, которая останется после реконструкции. Кроме того, планируются работы по восстановлению фундамента анкеров, приводов, электрооборудования, чистовых клетей, замена роликов рольгангов и ремонт моталок №№ 1-3.

“Специалисты Промсервиса проводили демонтаж оборудования стана. При этом мы сохраняем узлы, которые можно будет использовать в резерве. Начаты работы по моталкам – ремонт редукторов тянущих роликов, замена муфт, ведется ремонт роликов рольганга. А за пределами стана ребята из ЦРМО уже ведут укрупненную сборку промежуточного перемоточного устройства”, – написал Рубцов.

На объекте трудятся по 200-250 человек в сутки – сотрудники ЦСО ЛПЦ-1700 и группы ремонтных цехов: ЦРМО, ЦРАО, ЦДР, ЦЭР, ЭРЦ и ЦРМ.

Ранее сообщалось, что реконструкция Стана 1700 позволит расширить сортамент плоского проката, выпускаемого ММКИ. Но на время ремонта Метинвест сократит предложение проката на рынок.

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