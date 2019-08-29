Почему в Украине сократилось потребление бесшовных труб

По данным GMK.center, который ссылается на “Металл-Эксперт” в 1 полугодии 2019 года потребление бесшовных труб в Украине сократилось, а сварных, наоборот, – увеличилось

В январе-июня 2019 года потребление сварных труб в Украине увеличилось на 12,9% год к году до 175 тыс. тонн.

При этом потребление бесшовных труб сократилось. Причиной этого стали изменения в потреблении труб для нефтегазовой отрасли. НАК «Нафтогаз» изменил стратегию газодобычи – все усилия компания будет направлять на добычу на эффективных месторождениях, а не на бурение как можно большего количества скважин. Это ведет к снижению использования обсадных труб. По итогам I полугодия видимое потребления такой трубной продукции уменьшилось на 38,5% (на 15 тыс. тонн) – до 24 тыс. тонн. А потребление бесшовных труб в целом сократилось на 10,6% – до 84 тыс. тонн (по данным «Металл Эксперта»).

Напомним, что за 6 мес. 2019 года производство труб в Украине увеличилось на 4,3%.

Также можно посмотреть как изменялось потребление металлопроката в 1 полугодии 2019 года по сегментам.

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