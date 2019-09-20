Metipol озвучил планы на 2020 год

В 2020 году ООО “Хеви Метал” (Николаевская обл., работает под торговой маркой Metipol) намерено произвести 70 тыс. тонн оцинкованного рулонного проката с полимерным покрытием. Об этом сообщил GMK.center со ссылкой на Дениса Рисухина, директора компании.



Это позволит загрузить производственные мощности завода на 90%.

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Максимальная производственная мощность завода − 78 тыс. тонн оцинкованного рулонного проката с полимерным покрытием. Предприятие планирует до конца текущего года произвести 10 тыс. тонн готовой продукции.

Metipol хочет максимально расширить сортамент продукции по толщинам и содержанию цинка к 2020 году. Самые популярные позиции − 0,43 мм и 0,48 мм толщины с содержанием цинка 140 и 200 г/кв. м. «Отдельного внимания заслуживают толщины 0,63 мм и 0,68 мм, которые также войдут в список стандартов и всегда будут в наличии», − отметил Рисухин.

При производстве используется оцинкованный подкат турецкой компании Borcelik (совместное предприятие Borusan Holding и ArcelorMittal).

Напомним, что Metipol начал промышленное производство товарной продукции в начале сентября 2019 года.

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