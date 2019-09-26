Сколько нужно времени на разработку нового вида металлопроката – опыт Метинвеста

На разработку и запуск в производство нового вида металлопроката в Группе Метинвест уходит от двух месяцев до года. Об этом говорится в статье Владислава Горбатенко, менеджер по развитию новых продуктов «Метинвест», которая опубликована в корпоративном блоге компании СКМ.

Горбатенко напоминает, что в 2010 году в компании была сформирована команда и разработан регламент, описывающий последовательность действий при проработке, бюджетировании и освоении производства новых изделий из стали на предприятиях Группы Метинвест. С 2014 года проекты развития новой продукции координирует Департамент маркетинга Дирекции по продажам.

С 2010 по 2018 год на предприятиях Метинвеста выпущено 270 новых продуктов.

“Разработать самый простой продукт – от идеи до производства – можно за два месяца. Речь идет о плоском прокате – наладке производства рулонного и листового металла с базовым комплексом свойств. Для них не нужно закупать дополнительное оборудование, разрабатывать и корректировать сложные технологические режимы. Запуск производства некоторых новых видов сортового проката может длиться больше года, поскольку требует закупки нового парка прокатных валков и привалковой арматуры, а также других материалов”, – говорится в статье.

Сама процедура разработки новых продуктов состоит из пяти этапов:

– Идея и анализ рынка;

– Технико-экономический анализ;

– Подготовка производства изделий из металла;

– Производство опытной партии;

– Серийное производство.

Серийное производство проката начинается лишь после того, когда не останется вопросов по технологии и качеству новой продукции. “Выходим на плановые объемы производства и реализации. Предлагаем новинку более широкому кругу потребителей, оказываем им техническую поддержку, расширяем географию поставок. Обучаем своих продавцов, чтобы они могли разъяснить клиенту преимущества и особенности новой продукции”, – резюмирует Горбатенко.

Напомним, что в этом году на ММК им.Ильича запустили новую МНЛЗ, ведется реконструкция прокатного стана 1700. Это позволит существенно расширить ассортимент плоского проката, выпускаемого на предприятии.

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