Продукция для шахтеров и круглая заготовка: как работают прокатчики ДМЗ

На Днепровском МЗ (ДМЗ, Днепр, входит в группу DCH) осваивают выпуск шахтной стойки СВП-17. Также предприятие приступило к работе с круглой заготовкой – альтернативой квадратной и прямоугольной заготовкам. Об этом говорится в сообщении ДМЗ.

Шахтная стойка СВП-17 используется для изготовления арочной крепи горных выработок твердых пород. Широко применяется в горнодобывающей отрасли.

Также прокатчики предприятия намерены работать с круглой заготовкой. “В прокатном цехе №2 завода внесли необходимые изменения в схему прокатки, провели расчёт калибровки. По результатам работы будет принято решение о дальнейшем использовании новой заготовки”, – уточняется в сообщении.

На ДМЗ уверены, что увеличение сортамента прокатной продукции позволит ДМЗ расширить рынки сбыта и найти новых потребителей, как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Напомним, что в октябре 2019 года на Днепровском МЗ была остановлена часть основного производственного оборудования. Позже Александр Ярославский, собственник предприятия рассказал, что прокатные мощности ДМЗ загружены.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи