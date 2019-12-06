Металлоконструкции для солнечных электростанций: сколько использовано в 2019 году

Для строительства новых солнечных электростанций (СЭС) в Украине с октября 2018 г. по октябрь 2019 г. было использовано 193 тыс. тонн металлоконструкций. Об этом говорится в обзоре обзоре, подготовленном Украинским центром стального строительства (УЦСС).

В обзоре со ссылкой на Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) в 3 квартале 2019 года было введено солнечных электростанций общей мощностью 956 МВт. Это ориентировочно соответствует 47 тыс. тонн металлоконструкций, использованных для строительства СЭС.

За период с 1 октября 2018 г. по 1 октября 2019 г. мощность введенных СЭС составила 3224,4 МВт или ориентировочно 193 тыс. тонн использованных металлоконструкций.

Для производства металлоконструкций для СЭС используется оцинкованный металлопрокат. При этом достаточно большая доля такого проката импортируется в Украину.

Напомним, что по данным УЦСС производство металлоконструкций в Украине за 3 кв. 2019 года несколько увеличилось. При этом их экспорт резко сократился.

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