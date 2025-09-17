Олександр Поль та Джон Юз — хто їх міг познайомити

Олександр Поль та Джон Юз мали спільного знайомого, що могло вплинути на розвиток промисловості Кривбасу та Донбасу. Це князь Михайло Кочубей, йдеться у подкасті Youtube-каналу Мейканемо Історія Кривбасу. Хто, коли, чому і як почав видобувати залізну руду у Кривому Розі.

Валлієць Джон Юз, який створив Новоросійське товариство кам’яновугільного, залізоробного та рейкового виробництв на території сучасного Донецька, мав доволі успішну кар’єру на батьківщині — він керував кількома металургійними підприємствами у Великій Британії. Але після успішного виконання замовлення для Кронштадської фортеці, валійця запросили до Російської Імперії для організації металургійного виробництва. У 1869 році у віці 55 років він купив землю у князя Михайла Кочубея на березі річки Кальміус. Та почав будівництво підприємства, обладнання для якого було завезено з Великої Британії. Іноземні фахівці сформували кістяк колективу. Він знав про поклади руди в районі сучасного Кривого Рогу.

Приблизно в ті самі роки почалося пактичне освоєння залізорудних родовищ Кривбасу, коли ними зацікавився місцевий підприємець Олександр Поль. В усіх популярних джерелах його називають українцем німецького походження. Ще про нього кажуть: поміщик, шляхтич, краєзнавець і підприємець, меценат і громадський діяч. Він почав активну діяльність після 1866 року. Зокрема, в 1873 р. на прохання Поля тут проводив дослідження відомий німецький гірничий інженер Лео Штріпельман.

Цікавий факт, який вдалося знайти під час підготовки подкасту: у Олександр Поля та Джона Юза був спільний знайомий, який сприяв появі німецьких геологів на українських землях. Це князь Михайло Кочубей, який став партнером Поля в одному з підприємств та допоміг з поїздкою до Фрайбургу для пошуку фахівців з геологічної справи. Під час тієї закордонної поїздки відбулося знайомство із Штріпельманом. Результатом досліджень німця стало видання у Лейпцигу його книги «Южнорусские месторождения магнитного и зеркального железа в Екатеринославской и Херсонской губерниях». Видання профінансував Поль. Згодом переклад книги був виданий і у Петербурзі.

