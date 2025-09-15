Які французькі бізнесмени інвестували у видобуток руди на Криворіжжі та як це пов’язано з винахідником монгольф’єрів? Про це йдеться у подкасті Youtube-каналу Мейканемо Історія Кривбасу. Хто, коли, чому і як почав видобувати залізну руду у Кривому Розі.

Наприкінці лютого 1881 року у Парижі було створено акціонерне товариство «Залізні руди Кривого Рогу». Ініціаторами його появи були криворізький промисловець Олександр Поль та французький підприємць, генеральний директор Товариства Паризько-Ліонської залізниці Полін Талабо.

Капітал підприємства розміром 5 млн франків було сформовано за рахунок великих акціонерів та приватних інвесторів. Акції компанії користувалися величезним попитом – вони були розібрані за 24 години. Серед основних акціонерів були товариство Mokta-el-Hadid – тоді найбільша видобувна компанія Алжиру, яка постачала залізну руді на металургійні заводи Франції. Її засновником був вже згаданий Полін Талабо. Згодом ця компанія стала частиною французької промислової групи Orano, яка досі існує, але спеціалізується видобутку та переробці урану.

Серед інших акціонерів були банк Société Générale, відомі представники французької металургії. Наприклад, директор «Сталеплавильного Товариства для флоту і залізниць Франції» П’єр-Луї де Монгольф’є. Знайоме прізвище? Так, це внучатий племінник Жака-Етьєна Монгольф’є, винахідника повітряних куль Монгольф’єрів. Технічним директором криворізької компанії також був француз – Альфонс Паран.

