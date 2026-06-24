У червні 2022 року я вперше пройшовся вулицями деокупованих Бучі та Ірпеня. Тоді на власні очі побачив десятки зруйнованих та сотні пошкоджених будинків, знищені торгові та комерційні приміщення.

Вже того ж року почалося відновлення більшості об’єктів, зокрема з використанням металевих конструкцій.

Як довела практика, саме сталь є найкращим рішенням для швидкого відновлення зруйнованих об’єктів. Для бізнесу оперативна реконструкція виробничих цехів, логістичних комплексів, складів, торговельних центрів та інших об’єктів часто визначає можливість продовжувати роботу, зберігати робочі місця та забезпечувати стабільність ланцюгів постачання.

Сьогодні відбудова – це не просто повернення будівель до довоєнного стану. Це можливість створювати сучасні, безпечні та енергоефективні об’єкти, які відповідатимуть актуальним вимогам бізнесу та стануть основою для подальшого розвитку. Таким вимогам відповідають технології швидкого будівництва із застосуванням металоконструкцій та інших виробів зі сталі.

За останні 4 роки будівельна компанія Rauta реалізувала низку проєктів з реконструкції та відновлення об’єктів, зруйнованих окупантами. При цьому використовуються сучасні сталеві конструкції і високоякісні рішення Ruukki. І в переліку є об’єкти, які я особисто бачив у Бучі влітку 2022 року в напівзруйнованому стані. А сьогодні вони працюють на благо мешканців громади.

Для України кожен відновлений виробничий майданчик, склад чи торговельний об’єкт – це не лише повернення бізнесу до роботи, а й внесок у розвиток економіки, створення робочих місць та зміцнення стійкості держави. Кріс того, це наочна демонстрація, що ефективна відбудова може бути водночас швидкою, надійною та орієнтованою на майбутнє.

ТЦ Novus у Бучі до відбудови ТЦ Novus у Бучі після відновлення

Реконструкція ТЦ Novus, Буча

Виконані роботи: обстеження, проєктування, постачання огороджувальних конструкцій, шефмонтаж.



Цех Чернігівського автозаводу до відбудови Відновлений цех Чернігівського автозаводу Реконструкція цеху Чернігівського автозаводу

Виконані роботи: обстеження, проєктування, підсилення каркасу, постачання несних та огороджувальних конструкцій, монтаж.

Дитячий садок у Бородянці до відбудови Відновлений дитячий садок у Бородянці Реконструкція дитячого садка Піноккіо у місті Бородянка Київської області

Виконані роботи: постачання покрівельних конструкцій

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