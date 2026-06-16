Об’єднання підприємств «Укрметалургпром» опублікувало підсумки роботи української металургії за 5 місяців 2025 року. Українські металургійні підприємства за цей період, зокрема, виробили:

чавуну 2,88 млн тонн (99,4% відносно січня-травня 2025 р.);

сталі 2,86 млн тонн (93,9%);

прокату 2,34 млн тонн (93,3%).

Виробництво чавуну, сталлі та металпрокату в Україні за 5 міс. 2026 року – Укрметалургпром

З підсумками 2025 року українські металургійні підприємства виробили 7,41 млн тонн сталі (-2,2% рік до року). За підсумками 2024 року виробництво сталі в Україні збільшилося з 6,23 млн тонн до 7,58 млн тонн (+21,6% рік до року).

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