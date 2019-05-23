За чей счет Укрзализныця хочет купить более 5000 грузовых вагонов

В 2019-2020 гг. “Укрзализныця” (УЗ) намерена купить 5000 грузовых полувагонов за счеткредита ЕБРР. Об этом сообщил UAprom.info со ссылкой на директора департамента вагонного хозяйства УЗ Олега Мотина.

По словам топ-менеджера, до конца 2019 года компания намерена закупить 2 тыс. полувагонов, а в 2020 — еще 3 тыс. Он напомнил, что финансирование ЕБРР в рамках договора составит $150 млн, еще $109 млн собственных средств выделит компания.

«Сейчас идут переговоры с банком, планируем, что в ближайшее время согласуем технические детали, то что касается лотов, и будем проводить закупку», — сообщил Мотин.

Представитель компании добавил, что с 2021 по 2023 год УЗ планирует закупать порядка 1,5 тыс вагонов ежегодно, в основном полувагоны и зерновозы.

Во время своего выступления на форуме Rail cargo spring 2019 Олег Мотин также рассказал о планах “Укрзализныци” по строительству хопперов-зерновозов на собственных вагоноремонтных заводах. Уже в 2020 году УЗ планирует начать серийное производство зерновозов на мощностях Панютинского вагоноремонтного завода. По его словам, ежемесячно завод сможет производить до 60 вагонов. «Думаю, это должно покрыть потребности Укрзализныци в зерновозах на ближайший период», — добавил Мотин.

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В текущем году УЗ планирует построить на собственных заводах 113 вагонов и 18 фитинговых платформ. Еще около 80 полувагонов и окатышевозов будет построено для сертификации.

Ранее сообщалось, что УЗ сертифицировала хоппер-зерновоз собственной конструкции и намерена существенно сократить строительство вагонов на собственных вагоноремонтных заводах.

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