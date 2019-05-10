Укрзализныця впервые спроектировала и построила вагон-зерновоз

На базе мощностей Укрзализныци (УЗ) построен вагон для перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов. “Все комплектующие и материалы – украинского производства, кроме элементов тормозного оборудования”, – сообщил в Facebook председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

В УЗ уточняют, что опытный образец модели 19-6938 имеет больший объем существующих в Укрзализныце зерновозоа – 120 м³. Максимальный объем имеющихся в парке компании зерновозов – 94 м³.

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Зерновоз нового образца разработал и изготовил филиал Укрзализныци «Панютинский вагоноремонтный завод». После испытаний 17 апреля 2019 г. он получил сертификат соответствия требованиям технических условий на его изготовление. Конструкционная скорость составляет до 120 км/ч. «Этот зерновоз нового образца уже внесен в международный классификатор моделей грузовых вагонов и согласовано его использования в направлении стан СНГ и Балтии. Для Укрзализныци это эпохальное событие, ведь еще никогда компания самостоятельно не строила зерновозы», – рассказал Евгений Кравцов.

Увеличенный объем нового вагона для перевозки зерна и сыпучих пищевых продуктов (120 м³) более выгоден для клиентов, которые перевозят шрот и семена подсолнечника, так как позволяет сэкономить на маневровых работах, уборке вагона и др.

Как отметил Евгений Кравцов, пока зерновозы с таким объемом в Украине серийно строят только два предприятия и Укрзализныця готовится расширить возможности украинского рынка вагоностроения. \вероятно, речь о Крюковском ВСЗ (Кременчуг) и “Днепровагонмаш” (Каменское).

Для импортозамещения в Украине необходимо наладить производство тормозного оборудования, а именно воздухораспределителей.

В комментариях к записи в facebook Евгений Кравцов сообщил, что текущем году УЗ направит все силы на организацию серийного производства таких вагонов. Однако в финплане компании на 2019 год предусмотрено строительство на собственных предприятиях порядка 3 грузовых вагонов.

Укрзализныця владеет крупнейшим в Украине парком вагонов-зерновозов. Но ее доля на этом рынке постепенно сокращается.

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