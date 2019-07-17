Сколько металла потребили судостроители в 1 полугодии 2019 года

В 2019 году крупнейшие судостроительные и судоремонтные предприятия Украины намерены увеличить потребление металлопроката. Об этом говорится в статье GMK.center.

Крупнейшим потребителем металла среди судостроителей является компания «Нибулон», которая использовала в I полугодии около 4,5 тыс. тонн. В 2018 году компания израсходовала 6,4 тыс. тонн судостроительного металла.

«Нибулон» строит 140-метровый самоходный перегружатель проекта П-140 Nibulon Max, на строительство корпуса и крышек люковых закрытий которого использовали около 5 тыс. тонн металла. Всего план потребления заводом металла на текущий год составляет примерно 7,4 тыс. тонн.

На Смарт Мєритайм Груп (SMG, объединяет Херсонскую и Николаевскую судоверфи) в прошлом году для строительства двух однотипных танкеров-химовозов использовано более 2,4 тыс. тонн судостроительной стали производства ММК им. Ильича. В 2018 году на судостроительное направление в SMG израсходовали 2,3 тыс. тонн металла. План на 2019 год – примерно 4,4 тыс. тонн по судостроению и 3 тыс. тонн по судоремонту.

Вчера в SMG сообщили о закладке третьего танкера-химовоза голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Согласно контракту, СМГ изготовит насыщенный корпус, выполнит его окраску, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов, а также произведет монтаж палубного насыщения. Контракт предполагается выполнить в течение 10 месяцев Его стоимость составляет свыше 2 млн евро.

Объемы металлопотребления на ООО «СРЗ» (Мариуполь) за I полугодие составили порядка 500 тонн. В прошлом году металлопотребление на заводе составило 2,5 тыс. тонн, в том числе на нужды судоремонта – около 200 тонн.

Также должно увеличиться потребление проката на НСЗ “Океан”, который кроме профильной деятельности, производит конструкции для мостов.

Ранее сообщалось, что судостроительные и судоремонтные предприятия Украины потреблеют более 20 тыс. тонн судового листа в года.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи