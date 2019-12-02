Вагоностроение Украины: итоги октября 2019 года

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат) в октябре 2019 года в Украине произведено 762 несамоходных вагона грузовых и вагонов-платформ, железнодорожных или трамвайных. Это на 25,5% меньше, чем в октябре 2018 года.

Всего за 10 мес. 2019 года украинскими вагоностроительными предприятиями выпущено 9341 грузовых вагонов (+0,5% год к году). В последние месяцы 2019 года темпы прироста производства грузовых вагонов в Украине резко замедлились. Не исключено, что по итогам года выпуск такой машиностроительной продукции снизится по сравнению с 2018 годом.

Отметим, что в официальной статистике по данной статье учитываются также вагоны, которые не имеют права выхода на пути “Укрзализныци”. Например, шахтные вагонетки.

Крупнейшим вагоностроительным предприятием Украины остается Крюковский ВСЗ (Кременчуг), на мощностях которого в январе-сентябре 2019 года произведено 4547 грузовых вагонов (+54,3% год к году).

Напомним, что за 9 мес. 2019 года украинскими предприятиями выпущено 8579 грузовых вагонов (+3,7% год к году).

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